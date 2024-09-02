屏東縣警察局統計，全縣去年約7成交通事故發生在路口，尤其是「闖紅燈」佔非常高的比率，警局8月28至30日全面實施闖紅燈專案取締行動，3天共取締違規案件高達1752件，相較去年同期的279件，件數增加1473件。

屏東縣警局指出，今年1至8月期間，縣內共發生闖紅燈交通事故465件，導致4人死亡、460人受傷。與去年同期相比，雖然事故件數減少74件，死亡人數減少1人，受傷人數減少75人，仍須促使駕駛人於行經路口時遵守交通號誌，強化交通安全認知。

屏東縣警局連3天針對全縣多事故路口展開闖紅燈執法行動，警方統計，專案期間取締闖紅燈違規案件共1752件，違規闖紅燈機車罰款1800元以上，汽車罰款2700元以上，總共罰款超過300萬元。闖紅燈取締前5名鄉鎮市分別為屏東市735件、東港鎮230件、潮州鎮146件、內埔鄉112件、佳冬鄉81件。

在3天全面取締闖紅燈過程中，不乏原本乖乖受罰只收一張罰單，卻因逃逸、甚至衝撞警員，被依妨害公務等多項罪嫌法辦；其中最嚴重的是8月30日晚間，一名楊姓男子闖紅燈，被警方攔檢卻加速逃逸，最後共收了闖紅燈、紅燈右轉、逆向行駛、未戴安全帽、不服攔停稽查取締逃逸、變換車道未依規定使用方向燈及無照駕駛等18張罰單，可處13萬至41萬罰鍰；還有一名古姓男子原本只是安全帽未扣，經攔查卻闖紅燈又衝撞警員，被依妨害公務送辦，因小失大。

屏東縣警局表示，希望透過嚴格取締增強駕駛人遵守交通規則意識，減少路口交通事故的發生及傷亡，民眾應遵守交通規則，不要因一時僥倖或貪圖方便忽視他人安全，警方將持續宣導交通規則及安全觀念。