桃園市副市長蘇俊賓，半個月來以傳承故事和藝術的角度，挖掘出桃園中元節的5大亮點一一手繪分享示眾。(摘自蘇俊賓臉書／蔡依珍桃園傳真)

桃園市副市長蘇俊賓，半個月來以傳承故事和藝術的角度，挖掘出桃園中元節的5大亮點一一手繪分享示眾。(摘自蘇俊賓臉書／蔡依珍桃園傳真)

桃園市副市長蘇俊賓，半個月來以傳承故事和藝術的角度，挖掘出桃園中元節的5大亮點一一手繪分享示眾。(摘自蘇俊賓臉書／蔡依珍桃園傳真)

桃園市副市長蘇俊賓，半個月來以傳承故事和藝術的角度，挖掘出桃園中元節的5大亮點一一手繪分享示眾。(摘自蘇俊賓臉書／蔡依珍桃園傳真)

桃園市副市長蘇俊賓，半個月來以傳承故事和藝術的角度，挖掘出桃園中元節的5大亮點一一手繪分享示眾。(摘自蘇俊賓臉書／蔡依珍桃園傳真)

桃園市副市長蘇俊賓，半個月來以傳承故事和藝術的角度，挖掘出桃園中元節的5大亮點一一手繪分享示眾。(摘自蘇俊賓臉書／蔡依珍桃園傳真)

民俗月尾聲，有「被政治耽誤的藝術家」之稱的桃園市副市長蘇俊賓，半個月來以傳承故事和藝術的角度，重新挖掘出桃園中元節的5大亮點一一手繪：傳承百年的大師手雕斗燈、全國唯一人力豎水燈排、大士爺紙紮神像火化、義民祭的客家方口大獅、還有出海口放水燈的祕境等，讚各個都是「彩蛋」，連桃園當地人都不見得知道，卻傳承了上百年。

蘇俊賓表示，以往中元節多是受邀到各宮廟擔任主祭，行程雖然很多，卻不見得看得到各個區域中元文化的精髓。今年的中元祭典，特別規畫和各地區的宮廟團體一同準備中元祭典，也親身參與幾個重要的儀式，期待更深刻參與桃園宗教文化的傳承。

蘇俊賓在農曆7月尾聲，一口氣公布這個月記錄下來的5個插畫，分別為「龍元宮大士爺」、「褒忠祠義民祭」、「內海里水燈窟」、「仁海宮豎水燈排」以及「三元宮葉金萬斗燈」等五幅。他表示，這些傳統儀式都具有百年以上的歷史，也都有不同的由來和典故，各個都是精彩的故事。

蘇俊賓也在臉書詳細記錄觀察儀式的心得。中壢仁海宮的人力豎水燈排不僅象徵團結與力量，也考驗平衡和默契，真的比想像中還難。「扛燈、豎燈、畫水燈」，讓他一次解鎖三項成就，還展現了信仰的凝聚力；八德三元宮的大師斗燈由工藝大師葉金萬親手雕刻，不論是仙童、祥獅等等，是工藝與信仰的完美結合，每年只在中元節出現，也吸引許多人前往觀賞

對於大園內海里的水燈遶窟儀式，蘇俊賓有感而發地說：「內海里水燈窟位處海水漲退潮的交界，緊鄰著房子的小河道，新街溪的支流靠著水門調節水位，錯落景致很有特色，許多人知道放水燈，卻不知這片百年地景的存在」。褒忠祠義民祭方口獅原是早期客家人為強身健體練習的一個技藝，本次也在義民祭踩街活動中熱鬧登場。

而龍潭龍元宮的火化大士儀式，則是中元節的高潮，象徵對大士爺的尊敬與祈願，蘇俊賓也分享自己「何其有幸」，從廟埕到火化儀式的途中，他在小貨車上和工作人員一同守護著大士爺紙紮神像，也得以近距離欣賞紙紮藝師精湛又細膩的技術，雖然到了深夜才回到家，但非常值得。

貼文一出，網友紛紛留言感謝蘇俊賓的用心，讓更多人知曉桃園的活動和在地文化，也有網友留言表示他從小到大都沒有看過大士爺，感謝蘇的分享，更有在地社區發展協會推薦其他熱點，期待蘇俊賓後續再去挖掘分享。

蘇俊賓表示，不只是這5個亮點，桃園還有許多區域精彩的特色，像景福宮姓氏普30公尺超高水燈排、新屋長祥宮精采的三面舞台拼戲、蘆竹五福宮的三界公爐大集合等活動，他笑說，觀音保障宮的中元節限定夜市，人潮擠爆，讓他差點走不出來，期待明年可以挖掘這些亮點更深的故事跟大家分享。