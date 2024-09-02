墾丁沙灘長期被業者插滿陽傘、占用爭議不斷，墾丁國家公園管理處上周二（8／27）偕同警方，出動怪手移除南灣沙灘業者放置在沙灘上的雜物、無人租用的陽傘，在白砂、南灣、船帆石沙灘等拆除180頂陽傘、開出9張罰單，才稍稍平息民怨，未料今天（2日）又有網友發現，南灣沙灘的陽傘又回來了，在沙灘上插滿一整排，怒轟「之前取締就是個笑話」。

墾管處27日起前往白砂、南灣、船帆石等沙灘巡查稽核，至今共拆除180頂陽傘、並開出9張罰單。（墾管處提供）

原PO今天在臉書「爆料公社二社」PO出墾丁南灣的照片，指南灣沙灘今天又出現了一排陽傘，砲轟「業者故態復萌，又開始插陽傘佔地為王，之前的取締就是個笑話，果然跟網紅cheap說的一樣，墾管處就是個無能的單位」，他還特地拿出今天的報紙跟沙灘合影，證明這是最新的南灣現況。

墾丁南灣今天又出現一排陽傘，沒有人在用。（翻攝自爆料公社二社臉書）

墾丁南灣今天又出現一排陽傘，沒有人在用。（翻攝自爆料公社二社臉書）

從原PO的照片能看到，沙灘海景第一排插了一整排陽傘，紫色陽傘目測有11頂，橘色約8頂，陽傘下方還有紅色塑膠椅，疊起來沒人坐，僅少數幾把陽傘下有坐遊客，沙灘美景又被陽傘佔據，跟上周二墾管處拆除陽傘的地點一樣，。

照片曝光後，引起網友眾怒，紛紛留言「好醜」、「水一定很深」、「去哪檢舉，我弄」、「罰3000誰會怕」、「業者根本沒在怕的」、「完全不想去」、「都是一場秀而已」、「還能重新卡VIP位置？」、「根本沒心改造墾丁」、「好不過兩天，國外重罰連飯店都不敢違規，台灣硬起來好嗎」。

墾管處曾說明，墾丁國家公園南灣遊憩區沙灘分為4區，分別為業者招租使用的A、B、C區及非營運區；目前保留給遊客自由使用的沙灘空間，地點接近南灣遊客服務中心、南灣停車場。未來將更積極督促業者遵守契約，若有違法會立即開罰，以保障遊客權益。