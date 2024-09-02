土城員和社宅共提供534戶社宅單元，基地位於土城區都市計畫內。（高鈞麟攝）

為協助更多青年及弱勢家庭在新北市安居樂業，新北市政府透過自建及容積獎勵捐贈、都更分回、多元社福等多元取得土地，興辦社會住宅。今年下半年6處社會住宅完工招租，共提供894戶社宅單元，自8月19日至9月18日受理申請。城鄉局說明，中和安邦青年社會住宅鄰近捷運，交通便利，租金親民，申請送件情形踴躍，最受民眾青睞。

新北市政府積極推動社宅政策，落實居住正義，透過自建以及容積獎勵捐贈、都更分回、多元社福等多元取得方式，讓社會住宅遍布多個行政區。預計今年底及明年會陸續推出多元取得社宅及三峽國光二期、泰山中山社宅共約1223戶，現已累積興辦1.1萬戶，持續照顧市民居住需求。

城鄉局說明，上半年分別招租5處容獎及自建社宅計240戶，下半年再推6處社會住宅完工招租，共提供894戶社宅單元，自8月19日受理申請至9月18日。本次招租規模最大的中和安邦社會住宅，位於中和區連城路及安邦街交叉口，鄰近環狀線中和站、萬大樹林線LG06站，交通便捷，臨近各大型購物商場，生活機能健全，共提供632戶社宅單元。

城鄉局指出，中和安邦社宅基地內容納多項公益設施，包括身障日照中心、托幼、托老以及青年創客中心等，提供周邊民眾完善的社會服務體系。中和安邦社宅規畫設計或工程品質榮獲公共工程金質獎、國家卓越建設獎－社會住宅類金質獎、最佳規畫設計類卓越獎及新北市工安獎及優質獎等獎項，品質受到肯定。

城鄉局主任秘書謝登武表示，中和安邦社宅為中和區由新北市府興建、國有土地無償撥用的社宅用地，共24層樓，視野遼闊，站在頂樓可以眺望到台北市101大樓、中和區南勢角烘爐地。不僅如此，中和安邦社宅交通便捷，整體使用智慧型管理，符合多元機能的全齡安居社宅。

謝登武指出，新北社宅的公同特色是設有托老、托幼中心及青年創客中心等必備設施，另只要基地許可，還設有長照中心、活動中心、圖書館及健身房，基地退縮並有開放式中庭，開放大量空間，供居民使用，並未設立圍牆，附近居民也可使用，「設施只會多，絕不會少」。

謝登武補充，土城員和社宅共提供534戶社宅單元，基地位於土城區都市計畫內，對外連絡幹道為65快速道路，北接國道一號，南接國道三號，連接新莊區五股區進入台北市區及南北往返，交通便捷。大眾捷運系統，步行約5分鐘抵達土城區內「海山捷運站」，生活便利。