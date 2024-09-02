農糧署與國立中興大學食品暨應用生物科技學系共同輔導相關農民團體開創一系列突破性的加工技術及農特產品，9月2日舉辦「花椰菜米·牛番茄 加工加值創新味記者會」活動。（馮惠宜攝）

台灣夏季牛番茄1顆動輒飆出50元天價，為調節蔬菜供應以及提升國產蔬菜價值，農糧署與中興大學共同研發，創新技術將冬春盛產牛番茄、花椰菜加工為較耐久儲放的冷凍花椰菜、花椰菜米、冰釀牛番茄、冷凍番茄等加工品，團膳業者直呼「團膳福音，未來營養午餐可做更多元應用。」

農糧署與中興大學學今（2日）發表「花椰菜米、牛番茄，加工加值創新味」活動，公開農糧署與興大食品暨應用生物科技學系特聘教授謝昌衛共同輔導相關農民團體開創一系列突破性的加工技術及農特產品，包括冷凍花椰菜、花椰菜米、冰釀牛番茄、HPP梅蜜番茄飲等產品。

農糧署副署長姚志旺表示，花椰菜及牛番茄是台灣冬春季常見蔬菜，透過產官學合作、創新研發並建置花椰菜全利用加工設備、瞬間液態冷凍、超高壓低溫食品加工技術等，除可運用於調節國內花椰菜及牛番茄產銷，更有助於國產蔬菜進軍國際健康餐飲市場。

發表會上也展示食品公司創新研發產品，包括西北食品公司糖醋里肌、咖哩雞丁、紅燒牛腩等3款冷凍調理花椰菜米組合包，以及鈺統食品將花椰菜米搭配植物肉推出的植物肉堡排花椰菜米餐盒、植物肉水餃花椰菜米口味。

與會的中華民國餐盒食品商業公會全國聯合會理事長陳明信表示，花椰菜和牛番茄都是學校營養午餐常用、小朋友愛吃的蔬菜，但牛番茄在非產季時經常飆天價，看到農糧署突破技術推出相關加工產品，相當興奮，因為可省去前處理、廢棄物處理，也可拿來做義大利番茄麵、番茄醬等營養午餐。