永豐銀行推行綠色金融，上週統籌主辦電線電纜業大廠—大東電業新台幣12億元、3年期永續發展連結聯貸案。永豐銀行表示，支持大東電業實踐環境永續，將用水量、用電量等ESG指標納入授信條件，提供達標利率減碼優惠，此案將用於充實業者營運週轉金並投入擴充輸電等級電纜產能等，布局能源轉型發展。

台電自前年起推動「強韌電網計畫」，以因應AI及半導體等科技發展產生的用電與穩定供電需求 。永豐銀行表示，電纜扮演傳輸電力與強化電網作業的重要角色，大東即為台電評選可提供超高壓電纜的少數供應商之一；同時，能源轉型趨勢下，包括太陽光電或小水力發電等亦仰賴完善的電網運輸。

永豐銀行提供多面向綠色金融服務，旗下各類型太陽光電融資餘額穩居業界領先，自前年起，陸續跨足地熱發電、儲能裝置或小水力等新興能源融資，並透過創新綠電信託交易平台協助中、小型企業取得綠電。同時，導入AI建置綠能電廠管理系統，協助企業淨零碳排轉型。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站查詢。