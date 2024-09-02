2024年U18亞洲青棒錦標賽2日開打，受到政治因素沒辦法順利搭上飛機的巴基斯坦隊確定因人數不足無法參賽，中華棒協秘書長林宗成深感遺憾，也會盡力協助已經抵台的球員、教練訂回程機票離台。

巴基斯坦政府原本因為「一中政策」不讓從巴基斯坦出發的球員搭機，但經過確認後，是有人假冒中國大陸政府發布假消息給巴基斯坦政府，所以巴國政府才會下令海關阻止球員來台，中華棒協確認過此訊息是「烏龍」。

不過巴基斯坦隊只有6位球員分別從美國、日本、加拿大出發來台，其他要從巴基斯坦出發的球員必須要等到今天行政程序通過後才能被獲准出境。

對此林宗成2日下午受訪時確認，巴基斯坦政府還是不放行，球員確定無法搭機來台，因此賽程上巴基斯坦隊的比賽都會因為人數不足、裁定以0比7沒收比賽。

巴基斯坦隊球員無法如期來台，林宗成深感遺憾，「目前WBSC也已經知道了，現在就交給他們去處理。很遺憾，從美國、日本來的球員都到了，總教練也來了，現在只能協助他們重新訂機票，讓他們回去。」