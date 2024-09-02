日常生活中有許多事情需要取捨，有時候自己得利，有時候也難免吃虧，不過微博運勢專欄點名3星座善良過了頭，明知道自己會吃虧，也默默承受。

▍雙魚座

雙魚座心思細膩，做任何事情很容易被感性支配，尤其他們的善良中缺乏了明辨是非的理智，只要雙魚感受到對方的為難，就會忽略對方所做的錯事，甚至幫忙找藉口，這點在感情中尤為常見，這也是為何雙魚面對感情時，經常有苦難言或是處於劣勢的一方。

▍巨蟹座

巨蟹座和雙魚同為水象星座，也有著一樣的感性，不過巨蟹能夠明辨是非，但礙於實在太心軟，面對他人的難處或請求時無法袖手旁觀，也難以狠心拒絕。雖然巨蟹有時候會顯露中鐵石心腸的一面，但那都是他們已經吞下許多委屈，不願意繼續被傷害的無奈之舉，在大多數時候，巨蟹總是心懷善意，感同身受著別人的苦難，並且不吝於出手相助。

▍牡羊座

牡羊座的善良源自於太過單純，其實他們一旦狠下心腸，也能做到不聞不問，不過因為心軟、好哄，加上對多數人沒有防備心態，最容易被人利用。雖說牡羊聰慧，但因為個性衝動直接，很多情況不會思考後果，而是憑著一腔熱血就去做了，不懂得好好保護自己。

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