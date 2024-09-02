上周美股收紅，激勵台股9月開局就開紅盤，今（2）日開盤後隨即大漲170點。隨著美國降息幾乎已成定局，有分析師斷言，不論是美股還是台股，接下來多頭無虞，尤其，台股目前在22000-22500區間震盪，降息前後有望由權值股包括台積電、鴻海等領軍突破區間，再次挑戰前高壓力，故權值股現階段都是進場機會。

摩爾投顧分析師何基鼎分析，9月聯準會利率會議前最後三個重要指標包括非農就業與失業率、消費者物價指數和生產者物價指數若是都符合市場預期，注定會降息；同時，目前大盤在22000-22500區間震盪，預計9/18 降息前後，台股會表態突破區間，再次挑戰前高壓力。

對此，他預期，台股沒有出現C波下跌或修正，多頭格局已經確定，降息前後有望噴出、挑戰新高，新一波的多頭走勢才剛開始，現在都是絕佳進場點。（本文未完，全文見此）

延伸閱讀：

摺疊手機不夠看？「華為三摺機強碰iPhone16」發表日正式曝光

下波大趨勢漲什麼？2大先進封測題材有料「8檔跟著台積電吃香喝辣」

台股市值10強大風吹 台積鴻海旺逾10年、台塑殞落 他憂當紅ETF恐有未爆彈