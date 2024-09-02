大陸首款3A單機遊戲「黑神話：悟空」在全球爆紅，上市3天就賣破1千萬套，改寫歷史新頁。美國財經媒體CNBC訪問早期投資悟空開發商「遊戲科學」的Hero Games董事長應書嶺（Dino Ying）意外揭露不為人知的故事與下一步計畫。

應書嶺提到，黑悟空的銷售量已經遠遠超過1千萬套，但尚未達到翻倍的水準。他也透露，可能很快就會看到下一部作品，「至少有一款類似的遊戲正在開發中，黑悟空已經向所有人展示，一款大陸製造的3A遊戲能夠創造如此高的全球銷量。」

應書嶺還透露黑悟空誕生的小故事，遊戲科學公開預告的前兩天曾找上門，希望能再獲得1億人民幣（約新台幣4.51億）的投資，獲得應書嶺力挺，「我告訴我的團隊，我真的不想錯過這個機會，因為這是我一生中遇到最好的遊戲，依照大企業的流程，這不可能被批准。」

起初Hero Games持有約20%的股份，遊戲上市前Hero Games再次出手購買遊戲科學的5%股份，應書嶺表示，如果遊戲科學沒有從他們的手中拿到資金，打算向遊戲及影視巨頭Bilibili爭取投資。

顧問機構ChoZan創辦人Ashley Dudarenok認為，大陸遊戲往往能融入多種文化元素，這樣的特色能夠做出市場區隔，同時吸引全球玩家。應書嶺說：「至少還有五至十個的中國故事能夠改編成遊戲，這些故事能夠流傳千年，人們一定會喜歡的。」