開發金2日舉辦2024年第一季實體法說會，開發金總經理楊文鈞表示，此次是八年來首度回來主持法說會，他首先向85萬股東抱歉，也為開發金股價抱屈，他指出，開發金是全台所有賺錢金控中唯一PB低於1的，主要與股利政策缺乏穩定有關，未來會努力改變轉向長遠穩定的股利政策，並努力將股東都變客戶。

楊文鈞表示，開發金PB低於一，公司要負很大責任，原因之一是投資人對金控槓桿比過高有疑慮，但現在已沒有這問題；原因二則是絕大部份投資金融股的投資人希望穩定股利，但過去開發金股利比較是「一年看一年」，沒有真正花心思做長遠平穩的成長性的股利政策，但「穩定股利政策」這是未來開發金的優先考量。

楊文鈞表示，現在ETF對台股影響大，而ETF選股標準就是股利發放成績，很多金融業的投資人也是期待股利，因此開發金未來也會朝長期穩健發展，不是一年一年的看。

楊文鈞表示，今年也將正式改為凱基金控，不只是改名，而是一個里程碑，對實際經營有正面影響，因為過去大家對中華開發金控很了解，但市場上，大部分，股市投資人對中華開發內涵不是很清楚，子公司無法利用大金控品牌資源結合業務。

楊文鈞表示，未來品牌有效整合後，就可有效行銷，不會再像過去中華開發工業銀行To B的營業模式，未來會有大力品牌知名度的增加，讓投資人對品牌有新認知，也可大力發展共同行銷，提供ONE KGI的服務與品牌行銷。