1歲10月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳凌虐致死案，台北地檢署認為保母姊妹動輒打罵、裸體罰站、身體塞入水桶，每天僅以爬滿蟑螂的紙杯裝廚餘、燒焦物餵食1次，致剴剴被照顧不到3個月，體無完膚，送醫前死亡，依妨害幼童自然發育等罪起訴姊妹2人。由於押期將屆滿，台北地院今（2）日開庭調查，將由合議庭決定是否延押。

針對劉彩萱部分，公訴檢察官林于湄表示，請審酌劉彩萱在偵查中有串供及滅證之情形，本案仍然待審理中調查證據，串滅證的原因仍在。重罪更有動機串滅證及逃亡，為避免影響審判進行，仍有羈押之必要，禁見也認為有必要，避免串供之可能。

保母劉彩萱的律師黃任顯指出，劉彩萱的大女兒已經辭掉大陸的工作，租屋處也處理掉，逃亡的理由看不見。此外，現階段是起訴後，檢分認定的基礎事實明確，因此，本件認為沒有再延押之必要。

律師陳雨凡則說，檢方應該要釋明要傳喚哪些證人，而這些證人是有串證之虞，而非空泛說服法官。

公訴檢察官黃振城指出，劉彩萱的王姓丈夫可能將來得傳喚作證，難以排除會勾串，檢方已釋明足以使法院做出禁見的裁定。

針對劉若琳部分，林于湄表示，劉若琳在偵查中有串證，審理期間更有動機串滅證及逃亡，為避免影響審判進行，檢方認為有羈押禁見之必要。

劉若琳的律師曾維翎說，檢方始終並未具體釋明串滅證的具體內容，及這些內容是否影響本案。況且本案證據經調查已完整保存於卷內，相關證人供述已具結，目前已無串證空間。

律師陳奕廷表示，劉女有固定住居所，檢方就相關證人已具結予以鞏固，交互詰問只是就證人的供述彈劾，目前不可能逃亡、滅證、串證，倘若檢方認為有此具體可能，也請具體指出以何種方式。

陳奕廷說，基於比例原則及最小侵害原則，以具保、限制住居及電子監控設備，或者是任何科技性的強制處分，以確保劉女事後「到庭」接受審判。

最後，劉彩萱及劉若琳表明自己身體狀況還可以後還押。法官表示，全候核辦，將待合議庭討論後裁定。