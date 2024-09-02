28歲的重機愛好者「三毛子」，本名陳思廷，8月29日下午駕車行經寶清路段時，發生重大車禍，當場喪命，（翻攝微博）

28歲的重機愛好者「三毛子」，本名陳思廷，8月29日下午駕車行經寶清路段時，發生重大車禍，當場喪命，（翻攝微博）

大陸黑龍江再度傳出重機網路名人不幸車禍身亡的訊息，震驚網路社群。28歲的重機愛好者「三毛子」，本名陳思廷，8月29日下午駕車行經寶清路段時，發生重大車禍，當場喪命，讓眾多粉絲悲痛不已。

根據陸媒報導，事發當天下午3點左右，三毛子在寶清路段駕駛重機時不慎撞上路邊護欄，撞擊力道驚人，護欄上竟出現長達10公尺的刮痕。知情人士透露，三毛子平時便喜歡挑戰速度極限，甚至曾誇口她的重機能飆到每小時265公里，這次悲劇恐與超速脫不了關係。

值得注意的是，近年來大陸重機網路名人頻繁傳出因危險駕駛導致的死亡或重傷事故，許多事件均與超速駕駛密切相關。去年，一名16歲重機網路名人「小嬌妻」因經常拍攝危險影片，終在一次自撞事故中喪命，為其年輕生命畫下悲劇句點。

事發後，「三毛子」陳思廷的家人於8月31日更新其社交媒體帳號，證實她在8月28日下午3點多發生車禍不幸身亡，並呼籲廣大摩託車愛好者遵守交通規則，珍愛生命。

據了解，三毛子雖然年僅28歲，但已是一名2歲孩子的母親。她熱愛重機運動，且經常在網路上分享騎行影片，吸引大批粉絲關注。然而，這場突如其來的車禍，讓她的年輕生命戛然而止，讓人不勝唏噓。