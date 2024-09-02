墾丁後壁湖海域今（2）日上午11時45分，有民眾發現一具女性浮屍在水上載浮載沉，連忙通報處理。據了解，該女屍約30歲左右，身高約160公分、無明顯外傷，目前身份尚待確認。

海巡署第8巡防區表示，今日上午11時45分接獲民眾撥打118報案專線通報，在墾丁後壁湖海域、貓鼻頭東北方距岸1浬處發現一具女性遺體，並由遊艇業者將大體載運進後壁湖港執檢區。

第8巡防區隨即通報恆春海巡隊派員處置，並通報屏恆春分警局偵查隊及龍水派出所共同處置，初步勘查外觀及特徵為女性，年齡約30歲上下，身高約160公分，黑色及肩長髮，身著黑色削肩上衣及牛仔短裙，身上無明顯外傷，目前身份尚待確認，後續將辦理相驗事宜。

恆春海巡隊表示，因該遺體身上未發現相關身份證明文件，除請轄區警察、海巡單位協尋，並請民眾家中如有符合上述失蹤人口，請與隊部連繫，使往生者早日返家安息。