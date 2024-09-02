桃園龍潭運動公園改造共融式公園11月開放。(劉熒隆提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園龍潭運動公園位於大昌路緊鄰龍潭商圈，為了優化環境，市府執行兒童遊戲場暨周邊景觀環境改善工程，打造旗艦型共融式公園，納入公民參與以軍事為主題，遊戲場分區包括小勇士訓練遊戲區、軍事設施挑戰區、歡樂共融旋轉區、菁英體能探索區及多元化遊戲設施，目前完工進入驗收階段，預計11月啟用。

工務局表示，龍潭運動公園臨近龍潭商圈，是居民重要的休憩場所，為建置符合民眾需求的旗艦型遊戲場域落實兒童友善環境，市府近年以遊戲性、共融性為基礎推動「龍潭運動公園兒童遊戲場暨周邊景觀環境改善工程」，融入龍潭文化與地景特色，設計公園內的兒童遊戲場。

該工程整合新舊公園介面，遊戲場分區包括小勇士訓練遊戲區、軍事設施挑戰區、歡樂共融旋轉區、菁英體能探索區；遊戲設施則有沙坑、鞦韆、土丘、滑梯、遊戲塔、遊戲壕溝、擺盪場、旋轉遊具、搖搖馬、帶狀闖關遊戲設施等。

市議員劉熒隆說，共融式遊戲場的概念非常好，多元化的遊憩設施非罐頭器具，在開放民眾使用前，要求工務局針對設施的安全測試要嚴格把關。另外，許多家長會為兒童爭取多元化的遊憩設施而發聲，但台灣目前是高齡化社會，長者比較少用網路，因此他在相關工程動工前，也特別爭取要設置成人的體健設施，廠商也從國外引進體適能設備，期盼開放後提升民眾運動體驗。

工務局也說，全桃園規畫旗艦型公園遊戲場共計7處，市府10月將啟動公園元年系列活動，包括已完工的大園華興池公園、中壢光明公園及龍潭運動公園將陸續啟用，而八德楓樹腳公園、楊梅四維公園、桃園陽明公園及平鎮運動公園也將於年底全數完工。