吳執行長表示，AI吸引全球關注，但真的了解新趨勢？AI影響面向不僅是IT資訊層面，而是整個經濟體，經濟體越大、受益越多，AI也絕對不只影響到經濟體，更牽動國防、金融，甚至到整個國家長線競爭力，區域經濟、趨勢政治與所有供應鏈重新規畫上，與AI形成三位一體。目前AI起手式，還沒看到AI全貌，僅看到雲端，尚未看到所謂邊緣裝置以及AI能帶來的總體經濟長線金融競爭的經濟效應。

AI為何能吸引關注？AI影響太龐大，AI成為推動半導體創新的主要動力，半導體產業也正處在重新定義未來的關鍵時刻。面對其機會與挑戰，台灣在AI領域占很重要角色，這是好事，但也需要幫助未來產業。台灣半導體推程上，新冠疫情將台灣推向半導體檯面，高階半導體製造中占重要比例，更在這新趨勢上，台灣推上第一線，有機會必帶來有責任有壓力。

推上全世界舞台競爭中，硬體和技術升級成為新瓶頸，挑戰也是機會，吳執行長提到，近幾年硬體超越軟體成為40年以來新的機會瓶頸，軟體需求的快速增長對硬體及技術能力的整合與提升造成前所未有的挑戰，未來邊緣裝置，機器人的敏感度，需要許多技術上的突破，晶片、封裝、系統設計、材料設備多元化的研發整合可提升效率，降低延遲以及改善能耗，對AI應用至關重要，不僅是單一邊準，更要全方面找到解決方案，更以全方面合作。

吳執行長建言「知己知彼、廣結善緣」，供應鏈重組以因應地緣政治，台灣缺人缺時間缺錢，半導體是很艱難的行業，需要彌補單一公司不足。未來挑戰與機會，即跨界合作，選擇合適的合作夥伴和正確的發展方向，應對不斷變化的外部環境，並與上下游合作夥伴的緊密合作是未來成功的關鍵。選對夥伴至關重要，包括韓國記憶體廠，廣結善緣，多交朋友，力量整合。