2023 YONEX台北羽球公開賽於台北市立大學天母體育館圓滿落幕，2024賽事則在2日的賽事啟動記者會正式宣布，將於9月3日到8日重返台北小巨蛋，冠名贊助商Yonex今年除了以 「Beyond What I See」 設立品牌特區，也為完成奧運羽球男雙金牌2連霸的李洋／王齊麟設置紀念專區及羽球體驗活動。

台北羽球公開賽是在台灣舉辦的世界羽聯BWF超級300系列賽事，包括寶島羽球男單一哥周天成、一姐戴資穎、混雙組合楊博軒／胡綾芳等地主好手參賽，要全力將冠軍榮耀留在台灣，其中周天成將挑戰個人在這站賽事生涯第5冠，而上屆奪銀的男單新星蘇力揚，與瑞士公開賽冠軍的「左手重炮」林俊易，今年都捲土重來、尋求突破，也放眼角逐冠軍。

男雙部分，由2024巴黎奧運衛冕成功的「黃金男雙」李洋/王齊麟領軍，與近期狀態相當火熱的楊博軒/李哲輝等好手參賽；女子雙打則由剛拿下超級100系列高雄羽球大師賽銀牌的宋碩芸/余芊慧領銜，和征戰各大國際賽的張淨惠/楊景惇出戰；混合雙打選手李佳馨及楊博軒/胡綾芳也將出賽，力求捍衛頒獎台，將冠軍獎盃留在台灣。

8月中旬落幕的2024巴黎奧運，再度點燃寶島羽球熱潮，也帶動民眾對運動的關注，YONEX台北羽球公開賽是備戰2024世界羽聯世界巡迴賽總決賽的積分賽站之一，地主好手們將迎來將近30個不同國家選手的衝擊與挑戰，爭取羽球年終賽資格。

超級300系列的YONEX台北羽球公開賽是國內最高級別國際賽事，在中華民國羽球協會及台北市政府共同籌辦下，Yonex冠名贊助，提供賽事獎金、硬體設備及比賽用球，Yonex有幸與球迷攜手走向第17年，一起享受比賽激情，共同見證選手與賽事的歷史時刻，Yonex今年除了以 「Beyond What I See」 設立品牌特區，鼓勵大家面對未知仍要勇敢邁出步伐，努力朝成功更近一步。另設有「金牌男雙」李洋/王齊麟的紀念專區及羽球體驗活動，歡迎球迷蒞臨現場觀賽，帶著賽事紀念商品一同為選手們加油應援。