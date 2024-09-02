內政部提供

藝人許光漢日前在台中成功嶺受訓，被同梯役男爆料「吃不飽」。內政部今天透露，部長劉世芳8月30日晚餐時間以「無預告」方式，前往成功嶺營區替代役訓練班視察廚房、餐廳等區域，要求務必要讓役男「睡得好，吃得飽」，才能安心接受課程訓練。

網友日前在社群分享在軍中偶遇許光漢情況，透露他「吃不飽不開心」，替管中心回應表示，成功嶺餐廳配膳是依個人所需份量供應，如役男有不飽足情形，各中隊皆會開放自行補菜供役男食用，也已提醒團膳公司應機動調整役男飲食份量。

關心替代役男健康及用餐環境，劉世芳8月30日晚餐時間以「無預告」方式，前往成功嶺營區替代役訓練班視察廚房、餐廳等區域，並與正在用餐的役男們寒暄，瞭解受訓役男用餐的菜色及質量，同時聽取役男建議。

她說，確保役男在訓練期間的身心健康，是替代役訓練及管理中心的第一要務，要求替管中心必須落實役男用餐、住宿等生活環境的維管，務必要讓役男睡得好，吃得飽，如此役男才能安心接受課程訓練。

劉世芳強調，替管中心不僅應當持續提升役男用餐環境的內部管理，也應主動邀請營區所在地台中市政府衛生局進行食安稽查，透過最嚴格的監督管控，讓役男在訓練期間都能平安健康。