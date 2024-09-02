知情人士透露，中國政府高層最近在與日本官員會晤時，曾多次提及這個強硬的立場。豐田汽車曾私下向日本政府表示，北京可能禁止日本取得汽車生產必需的關鍵礦物，來報復日本對中國實施新的半導體管制措施。作為日本最重要的公司之一，豐田對日本晶片政策的涉入亦深，該汽車公司也投資了台積電在熊本新建造的晶片製造園區。因此，當日本政府祭出任何新的出口管制措施，除了半導體設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron Ltd）將首當其衝之外，豐田汽車的擔憂對日本政府而言也是不容忽視的考量。

周一日本晶片股應聲下挫，東京威力科創收跌1.09%，雷泰光電（Lasertec Corp）跌2.28%，迪思科（Disco Corp）跌3.07%。不過，豐田汽車收漲0.78%。

此前媒體報導，為了遏阻中國的半導體產業發展，華府一直在向日本施壓，要求在東京威力科創等日企出售先進晶片製造設備給中國方面，實施更多的限制措施。

知情人士透露，美日兩國政府高層一直在共同制定一項策略，以確保日本的關鍵礦物供給無虞。去年中國開始對鎵、鍺和石墨實施出口限制。消息人士表示，拜登政府有信心緩解東京當局的疑慮，並在今年底前與日本達成協議。

豐田成為地緣政治的犧牲品早有前例。2010年中日兩國在東海海域爆發主權衝突後，中國曾一度禁止稀土出口日本，此舉不僅對日本電子產業造成影響，也一度危及日本製、採用中國稀土的強力磁鐵在全球的供應。此後，日本政府便設法減少對中國稀土的依賴，並取得一些進展。

日本經濟產業省尚未回應該報導。中國外交部發布聲明表示，中方反對任何國家將正常貿易「政治化」，以及誘導其他國家加入任何針對中國的技術封鎖。

產業研究公司Omdia分析師Akira Minamikawa接受彭博訪問時表示，日本不應該僅因美國提出要求就收緊出口管制。日本應該要有自己的原則，決定什麼才最有利於國家，並堅守立場。