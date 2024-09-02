59歲的台北市議員應曉薇，因涉及京華城弊案，已於8月30日凌晨4時遭法院裁定羈押禁見，其過往演過的經典戲劇，也一一被人挖出來考古。之前才有人發現，應曉薇演出的電視劇《薔薇》，台詞如同呈堂證供。結果現在又有人翻出31年的神劇，直呼：「未免太巧了吧！」

應曉薇在《薔薇》中，當被男主角問到：「妳是不是已經習慣了賺那種錢？」應曉薇回：「人本來就會變嘛！人在這個社會裡頭討生活，錢是很重要的事情，難道你不知道嗎？」結果劇情印照如今現況，被網友嘲根本是「本色演出」。

之後又有網友在PTT政治黑特版中貼出，應曉薇31年前主演的經典電視劇《紅塵無淚》，並解釋劇情裡充滿小三、圖利、詐騙、權勢官商勾結，而且應曉薇飾演的「方子昭」，更是全劇第一大反派。

最終應曉薇飾演的「方子昭」（右）與張佩華飾演的「叢樹康」雙雙入獄。（圖／翻攝台視YouTube）

該名網友更點出，應曉薇因罪被收押禁見，而劇中的結局則是站在法庭內，被法官敲下法槌、宣告「罪名成立」。網友不禁驚訝直呼：「30年前的戲劇主角，30年後的主角今天，這也未免太巧了吧，居然可以預知？」形容這部《紅塵無淚》根本是應曉薇傳，而且早在30年前就寫好。

貼文曝光後，讓網友們通通笑翻，「原來是照劇本演」、「不知道還有這個戲可以看耶」、「人生如戲，戲如人生」、「笑死太會考古了吧！」

事實上，戲劇《紅塵無淚》改編自香港小說家梁鳳儀的2部文學作品《醉紅塵》、《今晨無淚》，描述從小到大的青梅竹馬方子昭（應曉薇飾）與叢樹康（張佩華飾），最後相繼踏進政商界反目成仇，最終聯手犯下轟動中港台的商業罪案，雙雙遭到判刑入獄，是70、80年代相當火紅的電視劇。

★未經判決確定，應推定為無罪。