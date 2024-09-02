紐西蘭「億」星級饗宴活動畫面 。（紐西蘭觀光局提供）

紐西蘭「億」星級饗宴活動畫面 。（紐西蘭觀光局提供）

紐西蘭「億」星級饗宴活動畫面 。（紐西蘭觀光局提供）

為了向世界介紹紐西蘭有的在地美饌佳餚，紐西蘭觀光局在本月稍早與紐西蘭名廚 Ben Bayly 合作舉辦了一場紐西蘭「億」星級饗宴，在坎特伯雷（Canterbury）限時開張了一間名為 Pou-o-kai 的戶外觀星餐廳。

首度開箱運用在地特色食材與毛利傳統烹飪手法，堅守kaitiakitanga理念（毛利語，監護和保護土地之意），更以manaakitanga（毛利語，熱情友好的待客之道）作為待客的核心，向所有人傳遞慷慨、關懷、和溫暖的精神。

而此次精心設計的佳餚也將陸續於Ben Bayly在紐西蘭各地包含奧克蘭、皇后鎮、箭鎮等地開設的餐廳（Ahi、Aosta、Origine、Little Aosta、The Bathhouse）輪流供應直至2025年8月，讓來自全世界各地的旅客都能品嘗。

本次活動發想來自天文主題旅遊趨勢的崛起，地球上有超過80％地區受光害影響，對於現代旅客而言，能夠逃離光害、置身於滿天星斗之下成了極其稀有的體驗，而在全球僅17個由國際暗空協會認證的「暗空保護區」中，5個地點便處於紐西蘭，並以保護夜空自然之美的「暗空國度」目標邁進。

紐西蘭觀光局執行總裁德蒙奇（René de Monchy）表示：「對許多旅客而言，米其林值得一趟特殊的旅程，而享譽全球的紐西蘭星空與美食同樣值得讚賞。」