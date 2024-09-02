關山鎮環鎮自行車道清水段傳出遊客踩落木棧道坑洞致傷，鎮公所暫封閉禁行，並爭取經費修繕。（蕭嘉蕙攝）

台東縣關山鎮環鎮自行車道曾以大自然之美，獲選台灣最美自行車道之一，因年久失修，木棧道千瘡百孔，上周傳出遊客不慎踩落而骨折，現暫封閉禁行。鎮公所致歉並表示，已爭取經費修繕，最快將於明年底全面更新為塑料木板。

關山鎮環鎮自行車道全長達12公里，分為親水段及親山段，其中近關山大排的親水路段，人行木棧道坑坑洞洞，護欄也斑駁鏽蝕，安全性堪憂。

「沒人敢走！」，廖姓民眾說，在地民眾平日會沿木棧道散步，前陣子大雨不斷，木板可見腐蝕，民眾行經都要特別留意腳下，但外地遊客不知情，上周一腳踩落，造成閉鎖性骨折。

台東縣議員陳宏宗指出，環鎮自行車道景色秀麗，吸引遊客造訪，尤其黃昏是最佳賞景時段，但木棧道不耐風吹雨淋，容易腐壞損毀；去年鎮公所僅更換部分破損木板鋪面，未全面汰舊換新。他強調，「觀光大鎮若不重視旅遊安全，往後哪有遊客敢來」。

對此，關山鎮長彭成豐表示，對於遊客傷勢深感遺憾，疏失部分已提起檢討。他解釋，木棧道早期以木板施作鋪面，耐用性不佳，未來將全面改為塑料木板，並向交通部申請4000餘萬經費進行全線結構物補強改善作業，包含邊坡擋土牆、欄杆、鋪面等項目，預計今年底前完成規畫、設計和發包，明年底前完工。

彭成豐強調，木棧道尚未修復完畢前，將封閉禁通行，也提醒民眾、遊客切勿擅闖。