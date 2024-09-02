38歲女星米可白以「葡萄姐姐」身分出道，轉戰戲劇後精湛的演技榮獲金鐘獎及廣大觀眾的肯定，由於形象清新、加上為人親切，平常無論是戲劇上的演出或是綜藝節目分享生活經歷都受到粉絲們的關注。

先前曾因擔任台南防疫大使、又為了推廣體運、宣傳體育運動曾到台南拍攝短片，此次米可白為了宣導老樹的保育及愛護，再度來到台南跟台南市長黃偉哲同框，兩人來到鹽水車站樹群，介紹著與整座鹽水車站倉庫相連、從『牆頭上』往下長的老樹根。

米可白遊覽了台灣文學館、321巷、安平樹屋、善化糖廠等地，展開這一日的老樹之旅。(戴志揚翻攝)

喜歡米食的米可白下了高鐵後的第一件事就是去品嚐台南特有的三大早餐（牛肉湯、虱目魚粥魚皮、菜粽配甜味增湯）之一的菜粽，緊接著就跟著老樹專家李武昌老師的腳步，去遊覽了台灣文學館、321巷、安平樹屋、善化糖廠等地，展開這一日的老樹之旅。

經過李武昌老師的介紹，米米才知道原來每當畢業季節就會看到的鳳凰花來自馬達加斯加，是日治時期由日本人當年引進到台灣的。台南因為丘陵地形像展翅的鳳凰，因此被稱做是「鳳凰城」，鳳凰木也是台南的「市樹」，而他所開的大紅花朵更象徵了台南人的熱情！

遊覽了台灣文學館、321巷、安平樹屋、善化糖廠等地，展開這一日的老樹之旅。(戴志揚翻攝)

兩人接著來到了321巷看雞蛋花、有到了有著「樹中有屋、屋中有樹」奇景的安平樹屋，這裡老榕樹的根和整座安平樹屋緊緊相連一起，此地曾經是德記洋行的倉庫，二次世界大戰後台鹽以此地做為裝鹽的倉庫，在這裡可以看到樹屋榕樹旺盛生命力的無限延伸，也可以看到朱玖瑩故居傳統日式風格的建築的古樸幽靜，更可以親眼看到德記洋行遺址見證著台灣早期出口及商業史上重要的發展痕跡，感受到這些歷史原來與自己可以這麼的接近。

「我的婆婆怎麼那麼可愛」拍攝地點的善化糖廠，是一座仍在正常運作的糖廠，老師在這裡介紹高大的百年樟樹給米可白認識，還一起享用著台南的人氣鳳梨吐司，米可白發現這裡也是寵物友善的景點，決定下次要帶愛犬黑寶與錢錢一起過來玩。

鹽水倉庫曾經是糧倉，後來發生過火災、所以外牆焦黑，加上多年老榕樹的盤根錯節，才形成了現在獨特的樹屋景觀、也見證了歷史的軌跡。米可白與黃市長約在此地相會，兩人天南地北的聊著，米可白也私下跟市長表示，台南市她最愛的城市之一，有太多好吃東西可以讓她從起床吃到半夜，市長也提供了台南65間米其林必比登入選的美食名單給米可白，讓她有機會再去嚐嚐。