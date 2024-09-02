為提升路邊停車格周轉率，減少路邊停車格遭長期占用，新北市交通局8月1日起於7處捷運站、商圈等共計4000多格路邊機車停車格，實施收費管理一個月來，停車格位周轉率提升至2.6。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，為提升路邊停車格周轉率，減少路邊停車格遭長期占用，交通局自今年8月1日起於板橋區捷運頂埔站、新埔站、江子翠站、新店區大坪林站、十四張站、蘆洲區三民高中站及林口區機場捷運A9站周邊路邊機車停車格採計次收費，一次20元，實施一個月來，不僅紓解機車轉乘停車需求，尤其捷運十四張站周邊停車格周轉率提升至2.6，三民高中站周邊也因此釋出許多停車空間，機車族比以前更容易找到停車位。

許芫綺說，自8月1日擴大機車收費管理以來，除已拖吊排除24輛占用車格的廢棄車及無牌車，另清查共有173輛機車逾期欠繳停車費，交通局均依《新北市公有停車場管理自治條例》第7條規定移置保管，清出停車格位、讓全民共享。

交通局表示，「機車路邊停車定期票」可於30日內不限次數、路段停放於新北市路邊機車停車格；交通局將持續針對各捷運站、商圈、觀光景點周邊主要道路，滾動檢討收費管理可行性，以促進有限停車資源、公平共享。