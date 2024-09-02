曾是台灣第一處文學步道的基隆天鵝洞，因為年久失修，早年興建的環碧樓亭台又因為地震崩壞，預計將於明年2月完工。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

曾是台灣第一處文學步道的基隆天鵝洞，因為年久失修，早年興建的環碧樓亭台又因為地震崩壞，預計將於明年2月完工。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

曾是台灣第一處文學步道的基隆天鵝洞，因為年久失修，早年興建的環碧樓亭台又因為地震崩壞，預計將於明年2月完工。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

曾是台灣第一處文學步道的基隆天鵝洞，因為年久失修，早年興建的環碧樓亭台又因為地震崩壞，預計將於明年2月完工。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

去年5月，內政部營建署核定了基隆市希望之丘天鵝洞週邊環境改善計畫，目前正在進行封閉施工。不過近日傳出，天鵝洞有于右任親筆墨寶的亭台之一的環碧樓，因為今年4月3日大地震影響，評估有危險，且經文資審查評估不具文資身分，將納入工程中拆除。

天鵝洞是基隆市中正公園的一部分，從日治時期起，就是台灣第一個文學步道。1960年，在地方企業家江丕貴慷慨捐助下，在天鵝洞依地形闢建了12座亭台樓閣，亭台的石柱上還有包括于右任在內的諸多名家墨寶。後來也成為許多基隆民眾早起運動，以及春暖花開之際賞櫻的去處。

不過因為土地涉及基隆顏家的私產，多處亭台樓閣年久失修，甚至鋼筋裸露、步道也因為溼滑長滿青苔，明明是名山勝景，卻落得個破落不堪。基隆市議員何淑萍、韓世昱等，也多次在議會要求市府盡快進行整修。

2023年5月，時任內政部長的林右昌核定了「希望之丘中正公園天鵝洞周邊社區廊帶串聯計畫」經費，總工程經費新台幣7143萬元，中央補助5500餘萬元，補助比率為78％。今年初工程決標，3月18日開始動工。

不過動工後未久，今年4月3日花蓮發生大地震，基隆雖然震度不大，但年久失修的天鵝洞12亭台之一的環碧樓，卻發現鋼筋外露，經景觀總顧問與專家評估，結構已有立即性危險，應立即拆除。

不過因為擔心有文資爭議，都發處也送基隆市文化局文資審議委員會評估，後經委員會審議，認為該亭台雖有50年以上的歷史，但不具文資資格，交還都發處斟酌處理。都發處洽早起會同意，將進行環碧樓拆除作業。

都發處長謝孝昆表示，天鵝洞多為原始地形地貌，早年也沒有施作排水設施，導致步道溼滑長青苔，這次工作將會把水保、滯洪池納入，並設砌石溝改善排水，同時也會改善鋪面及階梯高低差，並設置3處無障礙坡道。整體工程預計將於明年2月完工。

都發處表示，整個山海城串連計畫包含興建基隆塔（地標豎梯），整建信二路防空洞，改建兒童遊戲場，完善上山步道等，而天鵝洞周邊環境改善是山海城串連的最後一塊拼圖。