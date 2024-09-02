烏克蘭當地醫學機構遴選6位主治醫師來台，將在馬偕醫院展開為期4週的臨床觀摩和專業交流，寫下台烏醫療交流新紀錄。（鄧博仁攝）

自去年馬偕醫療團隊前往烏克蘭醫療援助，在戰區邊緣城市醫療援助並與當地醫療機構合作義診、超音波教學、手術指導及專題演講等雙線作業後，雙方醫療連結與合作持延伸，由烏克蘭遴選六位臨床主治醫師赴馬偕紀念醫院，展開為期四週臨床觀摩和專業交流，馬偕醫院院長張文瀚（前排中）、外交部歐洲司副司長林主恩（前排左二）、衛福部參事王宗曦（右一）、賑災基金會執行長吳欣隆等人均到場為「首梯烏克蘭醫師來臺交流」開訓儀式見證。（鄧博仁攝）

俄烏戰火不斷，馬偕紀念醫院去年籌組醫療團隊，三度赴烏克蘭進行醫療援助，預計今年11月將再度出團，今年更由當地醫學機構遴選6位主治醫師來台，到馬偕醫院展開為期4週的臨床觀摩和專業交流，寫下台烏醫療交流新紀錄。具有17年臨床經驗的Oleksandr Nazarchuk說，自己來自一個面對艱難挑戰的國家，深刻感受到台灣人民的善良和大愛精神，能夠參與這次計畫，是莫大的支持和鼓舞。

馬偕醫療團去年起三度前往烏克蘭醫療援助，在戰區邊緣城市醫療援助並與當地醫療機構合作義診、超音波教學、手術指導及專題演講等雙線作業。在賑災基金會支持下，今年除了持續派遣醫療團前往烏克蘭外，同時也贊助烏克蘭傷兵裝置義肢，並提供名額讓烏克蘭優秀的醫師來台進行短期訓練及交流。

馬偕醫院總院長張文瀚表示，俄烏戰爭期間，烏克蘭當地醫師資源較缺乏，尤其後線需要很多醫療照護，透過當地教會聯繫之下，馬偕醫院去年籌組第一支團隊赴烏，克服重重困難，帶了很多技術和物資過去。今年4月第三次赴烏時，馬偕醫療團住的飯店受到無人機攻擊，所幸無人受傷，但這並未消滅我們幫助烏克蘭的決心，希望把台灣的高醫療水準回饋給烏克蘭。

馬偕醫院國際醫療中心主任蔡維德表示，此次短期交流計畫有別於過往為單一科別提出需求，指派單一醫療專科或團隊參與訓練，而是跨科部進行交流。在過去幾次出團經驗中，了解到烏克蘭當地的醫療需求，主要在於後線支援，例如重症麻醉、外科手術等，將在為期4週的訓練期間內，提供高品質的臨床學習和觀摩機會。

蔡維德指出，這項計畫受到烏克蘭當地熱烈迴響，吸引超過百位醫師報名，由烏克蘭基督徒醫學會遴選出6位來自不同醫院、不同州別、不同專業科別的主治醫師，包括小兒外科、骨科、急診科、重症科、麻醉科等，年齡介於27歲到40多歲，其中更不乏已有教授資格，或是曾在戰事前線服務的醫師。

烏克蘭醫師Oleksandr Nazarchuk在麻醉科領域有17年豐富經驗，同時也是具有大學教授資格的微生物學博士。他表示，烏克蘭正在面對艱難的挑戰，醫療工作者們每天都面臨著重大的壓力，面對戰爭帶來的複雜醫療需求和資源短缺，能夠到台灣參與如此有意義的學習機會，無疑是莫大的支持和鼓舞，並向馬偕醫院、賑災基金會及台灣政府表達感謝。