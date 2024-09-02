桃園八德消防分隊和義消分隊特地到轄內「陪你走一段路庇護商店」用餐，並購買慢飛天使們親手製作的中秋禮盒分送給轄內家扶中心家庭，以行動力挺。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園八德消防分隊和義消分隊特地到轄內「陪你走一段路庇護商店」用餐，並購買慢飛天使們親手製作的中秋禮盒分送給轄內家扶中心家庭，以行動力挺。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園八德消防分隊和義消分隊特地到轄內「陪你走一段路庇護商店」用餐，並購買慢飛天使們親手製作的中秋禮盒分送給轄內家扶中心家庭，以行動力挺。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園八德消防分隊和義消分隊特地到轄內「陪你走一段路庇護商店」用餐，並購買慢飛天使們親手製作的中秋禮盒分送給轄內家扶中心家庭，以行動力挺。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園八德消防分隊和義消分隊特地到轄內「陪你走一段路庇護商店」用餐，並購買慢飛天使們親手製作的中秋禮盒分送給轄內家扶中心家庭，以行動力挺。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

中秋月圓佳節將至，桃園市第一消防大隊八德分隊與八德義消分隊特地到轄內「陪你走一段路庇護商店」舉辦中秋送暖關懷活動，由分隊長率消防及義消們到庇護餐廳用餐慰勞大家辛勞，並購買慢飛天使們親手製作的中秋禮盒分送給轄內家扶中心家庭，帶著滿滿愛心與祝福，以實際行動支持弱勢團體。

位於八德擴大重劃區建德路上「陪你走一段路生活坊」是由一群慢飛天使追逐夢想而共同組成的工廠，由老師們教導慢飛天使學習就業技能，創造屬於自己的舞台和屬於自我的生命價值。

八德義消分隊分隊長邱輝中表示，得知轄內有間庇護餐廳販售慢飛天使們親手做的中秋禮盒，特別舉辦中秋送暖活動，八德義消顧問團也全力支持，不僅是對身心障礙者的鼓勵，也是對社會大眾的呼籲，希望更多人能夠關注並支持身心障礙者的就業機會，這間簡餐店不僅有提供午晚餐還有多種手作糕點，歡迎大家一起來享用。

八德消防分隊長鄭仁豪感謝八德義消分隊及顧問團支持中秋送暖活動，不僅是展現消防義消們對社會的回饋，更是一種長期支持弱勢群體的表達方式，俗話說「授人以魚不如授人以漁」，擁有一份工作對你我而言也許是件稀鬆平常不過的事，但對於身心障礙者來說卻充滿困難與挑戰，透過支持慢飛天使的同時，改善身障者就業困境，也能將中秋禮盒分享給其他弱勢家庭，讓今年的中秋節充滿溫馨與感動。