證交所表示，該基金之前因有證交所受益憑證買賣辦法第23條第1項所定情事，於7月12日起實施管控作業在案，嗣該基金自7月19日起，已符合前辦法同條第2項規定，因此，自9月3日起，其受益憑證恢復融資融券交易、有價證券借貸及當日沖銷交易。
00673R期元大S＆P原油反1 9／3起恢復融資融券及當沖交易等
證交所表示，期元大S＆P原油反1（00673R）自9月3日起恢復融資融券交易、有價證券借貸及當日沖銷交易。
證交所表示，期元大S＆P原油反1（00673R）自9月3日起恢復融資融券交易、有價證券借貸及當日沖銷交易。
證交所表示，該基金之前因有證交所受益憑證買賣辦法第23條第1項所定情事，於7月12日起實施管控作業在案，嗣該基金自7月19日起，已符合前辦法同條第2項規定，因此，自9月3日起，其受益憑證恢復融資融券交易、有價證券借貸及當日沖銷交易。
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