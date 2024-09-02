證交所表示，該基金之前因有證交所受益憑證買賣辦法第23條第1項所定情事，於7月12日起實施管控作業在案，嗣該基金自7月19日起，已符合前辦法同條第2項規定，因此，自9月3日起，其受益憑證恢復融資融券交易、有價證券借貸及當日沖銷交易。

00673R期元大S＆P原油反1 明起再遭融資券、當沖等限制
華凌自6月13日起得為融資融券交易
正瀚-創自6月28日起得為融資融券交易
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