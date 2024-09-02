惠譽信評指出，擬發行公司債的評等較富邦人壽的國內長期評等（AA（twn）／穩定）低一個級距，是反映惠譽對經營實體發行的次順位公司債在發生違約時 「低於平均」的回收率假設。擬發行次順位公司債的受償順序與該公司已發行具資本性質之累積次順位公司債的求償順位相同，但優先於股東權益。

受評證券的固定到期期限為10年。惠譽未針對其不履約風險調降更多級距，因為富邦人壽不能隨意選擇延後支付利息。此外，惠譽依據其「監管優先權」原則，在衡量法定資本償付能力時賦予擬發行證券股權權重，並在資本適足率評估中同樣將這些證券歸類為100％的股權資本。但有鑑於受評證券為有固定期限之證券，其在惠譽的財務槓桿率計算中被列為100％的債務。

富邦人壽的評等反映了其強健的資本適足率，「良好」的公司狀況及穩定的財務表現。 截至2023年末，富邦人壽的惠譽全球Prism資本模型評分為「強健」，資本適足率達336％，為同業中最高之一。穩定的死差益及病差益持續支持該公司的盈利表現，在2021～2023年間的股東權益報酬率平均值達到14％。2023年末富邦人壽的財務槓桿率穩定在13％，此次發行將推高該比率。然而，惠譽預計，此次證券發行後富邦人壽的財務槓桿率仍將與現有評等相稱。