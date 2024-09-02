賴清德總統出席國防部113年軍人節暨全民國防教育日表揚大會，由台南市政府薦報之臺南市全民國防教育協會榮獲個人獎及團體獎，分別由蘇豐裕理事長及蔡文凱總幹事前往國防部接受總統頒獎。

臺南市全民國防教育協會今年是成立的第二年，蘇豐裕理事長從軍訓教官退伍後即積極籌組協會，向市政府申請立案通過後馬上帶領協會成員推動各項全民國防教育工作以及協助國軍招募。

賴清德總統親自頒獎給蘇豐裕理事長。(戴志揚翻攝)

蘇豐裕理事長表示，這一年來在協會伙伴的支持與協助下，辦理活動十餘場，足跡遍及各校園、安養中心、消防隊、市政府，也很感謝市政府許多局處長官、新營地區議員們的支持，讓協會得以順利運作。

賴清德總統親自頒獎給蔡文凱總幹事。(戴志揚翻攝)

蔡文凱總幹事提到，蘇理事長投身軍旅達32年，無論是擔任部隊主官管或是擔任軍訓教官，屢獲長官及校長肯定，這一股衝勁更感動周遭的同仁，也因此協會成立後，在蘇理事長的邀請下，一口答應接任總幹事一職。這次的獲獎對協會來說是一個莫大的鼓舞及榮耀，未來也會繼續協助理事長落實全民國防教育的理念。

蘇理事長說，榮獲這兩個獎項，是國家對協會的肯定與期許，在協會的活動推廣上，也要特別感謝「中華民國全民國防教育協會」廖英熙理事長的支持，完善各項活動的進行。