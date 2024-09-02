新店區惠國市場的都更案，於113年9月2日起公開展覽程序，將進入正式審議階段，打造全新的安全建物。（都更處提供）

傳統市場給人老舊髒亂的刻板印象，新北市政府提出「新北市轄內民有市場活化再生專案計畫」，透過民間參與、主動畫定更新地區，搭配都市計畫變更及申請公共設施多目標使用等機制增加誘因，其中新店區惠國市場的都更案，於113年9月2日起公開展覽程序，將進入正式審議階段，打造全新的安全建物，藉再生民有市場服務周邊市民。

城鄉局說明，此案基地北臨中正路、德正街，與捷運七張站及捷運新店區公所站相距500公尺，基地面積8424.52平方公尺，現況為屋齡逾45年、66棟3層樓及2棟2層樓建物，於1999年10月18日經市府公告為921危樓，建築物結構毀損需強制疏散，苦於民有傳統市場法令限制，產權複雜難以整合，且容積率低於毗鄰住宅區等問題，遲遲未能重建。

市府藉由專案計畫，基準容積率由原本240％提高至毗鄰第三種住宅區之基準容積率300％，又依《都市計畫法新北市施行細則》第39條之2規定申請二箭基準容積加給10％，最終基準容積率達到330％。

透過迅行畫定更新地區，同意比率門檻由8成降為5成，增加地主重建意願及誘因。未來基地將興建1幢9棟地上34層、地下5層的建築物，有效改善攤住混居的環境、公安及治安等潛在危險。

都市更新處表示，該案鄰近兩個捷運站，基地內除了留設4公尺的步行及開放空間，未來將規畫1、2樓做為店鋪及市場使用；3樓為管委會及集合住宅使用；4至34層均作為集合住宅使用。另配合市場用地，引進超級市場及店鋪，活絡市場營運的同時，提供周邊市民優良的購物環境。

都更處長林炳勲補充，本案為新北市府推動「新北市轄內民有市場活化再生專案計畫」申請適用的首案，未來仍會持續推動民有市場活化再生專案，還有三重成功市場、板橋篤行市場正積極整合中。