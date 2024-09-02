呂男（右）日前康復出院，2日回診並感謝醫護照顧，讓他可以回歸正常生活，還能打最愛的電動遊戲。（彰濱秀傳醫院提供／葉靜美彰化傳真）

彰濱海龍離岸風電場在8月20日發生二氧化碳外洩工安意外，造成1人死亡，1人器捐遺愛人間，而24歲呂男因吸入過量二氧化碳導致急性呼吸衰竭，被緊急送往彰濱秀傳醫院接受治療，日前康復出院，今天回到醫院感謝醫護照顧，提及事件發生經過至今餘悸猶存，他說，自己瞬間失去意識，再醒來就已經在醫院，對事件發生經過並沒有印象。

呂男表示，醒來後對事件發生經過並沒有印象，他回憶事發當時，他正在走廊休息，突然就失去意識，後來才知道，他到醫院時昏迷指數只有3。呂男今(2)日在父母陪同下回到醫院，感謝秀傳醫療團隊的辛苦付出，醫院也特地準備了一個象徵重生的蛋糕，為呂男舉行了簡單而溫馨的慶祝儀式。

呂男說，在醫院的這段日子，我深刻體會到生命的脆弱，也更加感謝醫護人員的專業醫術，才讓我有機會再次擁抱家人，回歸正常生活，還能打我最愛的電動遊戲。呂男雖對意外餘悸猶存，但他表示，未來還是會回到職場。

事件發生當天，呂男家人得知消息後相當焦急，全家都趕到加護病房外為他加油打氣，當看到兒子在加護病房醒來，媽媽說，第一句話就是問他記得媽媽嗎？並鼓勵兒子趕快好起來、趕快出加護病房；爸爸說，兒手醒來後，除了為他打氣加油，回到家也趕快向祖先報告好消息。

呂男在當天被送入彰濱秀傳醫院時，因急性呼吸衰竭陷入昏迷，並出現嚴重代謝性酸中毒，導致身體無法正常運作，醫院立即進行插管治療，以維持基本生命徵象。

彰濱秀傳加護病房陳建榮主任說，呂先生在接受插管治療後，還被診斷出雙上肺吸入性肺炎、橫紋肌溶解症以及急性肝腎衰竭等併發症，醫療團隊依次進行抗生素治療、點滴輸液治療以及冰毯降溫處理，並持續追蹤他的肝腎功能。呂先生的病情逐漸穩定，並在8月26日成功出院。

彰濱秀傳胸腔內科張竣期主任表示，這次事件中，及時的醫療處置和專業的治療是挽救患者生命的關鍵，醫療團隊憑藉多年來的經驗和專業知識，制定了最適合的治療方案，最終成功讓患者渡過難關。他也呼籲各界提高對安全措施的重視，避免類似事件再次發生。