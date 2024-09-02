科博館「中台灣海洋保育教育中心」2日揭牌啟用，該中心斥資1300多萬元打造百坪展場，規畫海洋教育展場、科學教室等，並透過「鯨豚情報」牆每月呈現出海調查白海豚動態，並推出永續海洋教育課程。（陳淑芬攝）

科博館「中台灣海洋保育教育中心」今天揭牌啟用。館長焦傳金表示，該中心斥資1300多萬元，打造百坪展場；科博館本館每年至少有100多萬觀眾 ，一定會是全國參觀人數最多的海洋保育中心，研究團隊將推廣永續海洋教育及海洋生物科普知識，讓人與自然的關係更接近。

科博館斥資1300多萬元，包括科博館自籌770多萬元、海保署補助600萬元，成立「中台灣海洋保育教育中心」，成為全台第三座海洋保育教育機構，2日揭牌啟用。海洋委員會主任委員管碧玲、教育部常務次長林騰蛟及台中市副市長鄭照新等人與會。

管碧玲表示，她常以2個數字說明海洋保育的重要，根據美國大氣海洋總署所做統計，人類所需要的氧氣有50％來自海洋；此外，台灣漁源枯竭嚴重，2012年的海洋漁業產量及產值分別是18.1萬公噸、181億元，但至2022年已衰退25％，令人怵目驚心。

「保護海洋就是保護我們自己！」管碧玲指出，經過多年的整合、協調，今年7月份終於通過《海洋保育法》，

海委會積極訂定相關子法，希望能正式公告上路，讓台灣走向海洋保育的新紀元。

林騰蛟期待科博館透過海保中心，持續推動海洋保育教育，與各界共創永續生活；鄭照新表示，市府與科博館長期互動合作，將持續攜手帶全民「了解海洋、尊敬海洋、保護海洋、熱愛海洋」。

「中台灣海洋保育教育中心」室內近百坪，規畫海洋教育展場、科學教室等空間，透過「鯨豚情報」牆每月呈現海調查白海豚動態，後續將推出重要棲息環境教育、濕地永續海洋教育課程。