今年4月花蓮發生7.2規模大地震、之後又頻繁出現大型餘震，不僅重創當地基礎建設，更嚴重打擊花蓮觀光產業，造成當地許多民眾經濟困窘。天團「五月天」為此號召劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治、家家、白安、麋先生、法蘭 Fran、BOOM！怪物星人、Ray 黃霆睿無酬送愛，14組共演大使將於11月1、2、3日於花蓮、高雄接連參與4場「2024 Just Love It！一路向東」公益演唱會。

行善不只一條路，前往花蓮的路也不只一條，此次「2024 Just Love It！一路向東」從全台最美公路南迴公路的起點高雄出發，11月1日BOOM！怪物星人、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、麋先生、五月天於高雄流行音樂中心海風廣場開唱；11月2日黃霆睿、法蘭、家家、丁噹、五月天於花蓮縣玉里鎮玉里國小永昌分校運動場獻唱；在此同時花蓮市東大門廣場也緊接著展開，白安、丁噹、蘇慧倫、劉若英、Energy，BOOM！怪物星人、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、宇宙人、告五人、五月天也將輪番11月2、3日演出，總共舉辦四場接力傳愛，演唱會一天一地，對工作團隊和藝人挑戰極大，全體總動員完成這項愛的任務，讓愛與溫暖無限放大。

五月天號召眾星11月1、2、3日挺進花東送愛。（相信音樂提供）

「2024 Just Love It！一路向東」消息一出，無論是旅遊、民宿、交通的業者紛紛推出專屬旅遊方案，促進震後觀光，而演唱會採取免費入場，期盼所有前來共襄盛舉的觀眾，把原本購買演唱會門票的花費，用於當地的食衣住行等消費，以實際行動回饋當地。更多相關資訊，請關注相信音樂官方臉書、微博、微信。