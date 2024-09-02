貿協籌組的日本大型拓銷團多年來在日本業界已建立良好口碑，被許多知名日商列為每年固定採購管道。今年不僅採購商機爆棚，也因台灣產品的品質備受日本買主肯定，吸引許多初次接觸台灣企業的日本買主，成功拓展台灣企業在日本的市場知名度及協助許多企業進行陌生開發。

本次參團企業達75家，團員人數更逾170人，其中有四成團員首次參加，面對目前日本消費市場景氣不振，以及因日圓貶值造成進口成本提高等挑戰，台灣企業以符合永續環保的概念和創意設計爭取買主目光，例如將食物保存袋抽真空進行食材保存的小型抽真空機，雖是常見的家庭用品，但我商緯和公司將產品做得更輕量，吸力更強且可用於各種品牌之保存袋；又如，添加大豆以利完全分解的床墊，完全符合ESG。

洽談會結束，買主川流不息、詢價不斷，三站將近1300家日本買主到場，包括日本7大商社的伊藤忠商社、隸屬丸紅集團的丸紅Fashion Link、大丸百貨、丸井百貨、港南、萬代等大型買主，共創造1億900萬美元的商機。