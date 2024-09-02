歐洲最大經濟體，約占歐洲20%的德國製造業，在8月持續走低。德國製造業HCOB採購經理人指數（PMI）從7月43.2，降至8月終值42.4，但高於初值42.1，不過，在景氣榮枯點50以下。

經濟學家認為，德國8月新訂單減少幅度更大，也敲醒能夠快速反彈的美夢。新訂單加速下降是拖累整體指數主因。因此，德國製造業者對未來一年的成長前景不太樂觀。

同時，歐元區8月製造業PMI還是萎縮狀態，因需求已跌到今年以來最低，故復甦可能還有一段路要走。標普全球HCOB歐元區製造業PMI，8月終值為45.8，略高於初值45.6，但還沒到50大關。

分析師指出，歐元區的製造業正在走下坡，可說停滯不前。拿新訂單指數來說，從44.1減至43.3，創12月以來最低。同時，海外需求也是今年最低的。8月份歐元區整體通膨已降至三年新低2.2%，強化歐洲央行再降息的理由。