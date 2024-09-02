9月2日，在伊朗陸軍研發總廠沙希德扎哈蘭中心(Shahid Zarharan Center)，舉行軍備研發成果展，伊朗陸軍發表了美製M60A1坦克的現代化改良成果，稱為「薩爾曼402」(Soleiman-402)，坦克大部分都披上了新設計的平板裝甲，甚至主砲也有。

軍事網站ArmyRecognition報導，「薩爾曼402」的升級工作主要是增強戰場生存能力，以及作戰性能。沙希德扎哈蘭中心為坦克設計了新的附加裝甲、動態保護元件和現代通訊系統。坦克在砲塔前部配備了爆炸式反應裝甲（ERA），兩側加裝側裙裝甲，防止直接命中。砲塔四周也加裝了符合原先外型的反應裝甲塊，原先在砲塔後方的雜物欄被拆除，同樣披上裝甲塊，使得外型線條變的簡潔不少。

Soleiman-402 tanks begin joining the Iranian Army

伊朗地面部隊司令海達里准將(Kioumars Heydari)表示，伊朗陸軍庫存中的所有 M60 坦克，都將升級至「薩爾曼402」水準。伊朗陸軍目前大約有 150 輛的 M60A1 坦克的隊，這些坦克是在巴勒維王朝時代購買的，當時巴勒維進行西方世俗化改革，與美國、英國關係良好，購入各種西方裝備，除M60系列坦克以外，還有英國酋長坦克。然而在 1979 年伊斯蘭革命之後，一切都回到最保守最極端的伊斯蘭教法，與西方徹底決裂，這些美國裝備日益陳舊，也只能將重點放在維護和升級舊裝備（例如 M60）上。

「薩爾曼402」 覆上各種裝甲塊，外型簡潔了許多。(圖/IRNA)

戰車砲塔上安裝了新型遙控武器站（RCWS），配備機槍、熱瞄準系統和氣象感測器。這些設備目的是提高不同環境條件下的瞄準精度。另外，砲塔兩側配備了光電對抗系統，類似於T-72S坦克上的Shtora干擾器，顯然是俄羅斯提供的。