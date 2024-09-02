台東縣成功鎮王姓老翁聽信網路正妹讒言，欲購入1批山崎威士忌，再轉手賺取差價；由於不擅操作ATM匯款求助郵局行員，當下被行員識破詐騙陷阱，並通報警方，即時守住王翁的1萬元現金。

王姓老翁透過通訊軟體LINE認識年輕貌美的女酒商，女子聲稱有1批限量版山崎威士忌，可給予獨家低價優惠，王翁不疑有他，前往成功郵局協請行員分次匯款現金1萬元至特定帳戶，行員驚覺有異並通報警方，經員警到場表示此為常見的詐騙手法，王翁才警醒。

成功警察分局表示，為守護民眾財產安全，與轄內金融機構及超商等業者達成「防詐連線」共識，並建立「友善通報網」，若發現有邊講電話邊操作ATM、神情慌張、臨櫃異常提（存）領款及領取未註明寄件人包裹等狀況，協助通報分駐（派出）所，攔阻詐騙案件。

另依菸酒管理法第30條第1項規定，酒之販賣或轉讓，不得以自動販賣機、郵購、電子購物或其他無法辨識購買者或受讓者年齡等方式為之。違反規定者，依同法第55條第1項第3款及第3項規定，處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並按次處罰。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。