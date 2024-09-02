動保處加強轄內養牛戶巡檢訪視。（新北市動保處提供）

廄刺蠅容易停留在畜牧場周邊灌木草叢中。（新北市動保處提供）

因應金門肉牛場檢出牛結節疹，新北市動保處結合台灣大學及中興大學昆蟲系進行轄內畜牧場蟲媒監控及撲滅措施，全面啟動轄內養牛場訪視巡檢作業，並依照專家建議於高風險畜牧場內架設白色黏膠瓦楞紙，捕捉撲滅廄刺蠅。呼籲農戶農民近期應加強畜牧場撲滅病媒及環境清潔，保障養牛戶產業安全。

動保處表示，新北市轄內現有30戶養牛場，近期金門出現牛結節疹疫情，新北啟動轄養牛場加強防疫訪視，輔導蚊蟲防治，並同步藉由通訊軟體、電訪等方式請農戶即時回報場內狀況。為防範牛結節疹等重大傳染病，動保處今年結合昆蟲系專家進行畜牧場害蟲蒐集及分析，並針對畜牧場有會吸血的蒼蠅「廄刺蠅」列為重點防疫除蟲對象。

牛結節疹為痘病毒科，會感染牛及水牛，不會傳染給人，主要媒介是透過會吸血的蚊子、廄刺蠅及壁蝨傳播。動保處平時訪視轄內畜牧場時，協助農民使用防蟲消毒藥水、架設捕蚊燈及捕蠅紙。

動保處今年4月起結合台灣大學昆蟲系，參考國外文獻，與昆蟲系師生前往新北畜牧場捕抓蟲媒至實驗室分析，希望能發展出以斑馬紋干擾蚊蠅停駐，達到防範廄刺蠅叮咬效果；8月邀請中興大學昆蟲系助理教授劉威廷至畜牧場採集蟲媒監控，輔導農民架設白色黏膠瓦楞紙，進行畜牧場蟲媒採集及撲滅措施。

劉威廷表示，蚊蟲常常出沒於長時間未清掃的牛糞內，如牛舍出入口的下方、柱子周圍、飼料槽水槽下方、小牛舍、牛床墊料的下層部份、夾雜牛糞尿的稻桿乾草與排水不良處。其中廄刺蠅喜歡白色的物體，農民可以使用白色的瓦楞紙，並以全開裁切一半的大小，噴上市售防蟲膠水，架設在畜牧場周邊有陽光處，就可以有效捕捉廄刺蠅。同時建議搭配畜牧場開啟捕蠅燈，將可以大幅度的降低牧場中病媒數量。

動保處表示，牛結節疹屬甲類動物傳染病，可藉由蟲媒傳播進入畜牧場，除進行媒介昆蟲控制，亦要防範病毒經由汙染的飼料和水傳播。呼籲農民近期應落實門禁管制，加強車輛、器具及相關人員消毒，落實畜舍環境除草、清除溝渠及積水容器，捕蠅燈建議24小時開啟。農民若發現疑似病例，應依立即通報動保處，由動保處派員至現場執行防疫及必要處置，並採集檢體送驗，以防範未然，避免疫病發生。