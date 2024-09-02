雲林縣北港鎮北港高中2日頒發逾30萬元入學獎學金，金額雲林公立學校最高，吸引18名以第1志願入學學生，其中有3名5A學生，學生表示若在校成績好，就有機會獲得入學獎學金、就近入學獎學金、在校成績優秀獎學金，3年最多能領到20萬元，可減輕家裡經濟負擔，加上有繁星等優勢，因此決定就近入學。

北港高中2日頒發入學獎學金，由校長將耀淇、校友總會總會長蔡成達等人，致贈紅包給18名以北港高中為第1志願且成績優秀的學生。以5A8＋成績入學的鄭予溱，獲3萬8000元獎學金，她表示主要是不想離家，且社區高中有繁星優勢，加上學校師資很好，希望大學能考上醫科。5A6＋的王冠諺主要是想減輕家裡的經濟負擔，獎學金對他很有吸引力，將以醫學系為目標。

校長江耀淇表示，這幾年學校努力招收優秀學生，希望作為榜樣帶動更多學生就近入學，因此提供優渥獎學金，校友總會全力支持經費，除入學獎學金，每年級每學期前10名者可獲1萬元就近入學獎金；每學期每班前2名有1萬元獎學金，畢業總成績第1名有3萬元獎學金。若考上醫學系，校友總會還允諾加碼大紅包，3年下來，約能領到20萬元。

蔡成達指出，沿海有許多優透學生，有些學生家境不佳，獎學金對他們而言非常重要；有些學生希望就近入學，可住在家裡不用煩惱吃、住問題，把更多時間用在讀書上。另外，學校今年成立數理實驗班，讓學生有更多選擇，名額20多個，結果吸引30餘人報名，可見只要學校用心，就能吸引優秀學生前來就讀。