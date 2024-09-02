啦啦隊女神林襄在全台擁有超高人氣，今（2）日凌晨她在IG曬出最新美照，慶祝球隊味全龍3連勝好消息。值得注意的是，先前因為忙於工作，她一度瘦到僅剩38公斤，讓不少人相當擔心她的健康狀態。不過，在最新照片中林襄身材變得豐滿圓潤，並秀出傲人上圍，讓粉絲十分驚喜。

林襄在IG曬出一系列美照，頭髮綁成高馬尾，繫上粉色緞帶，對著鏡頭露出招牌甜美笑容。她身上穿著天空藍制服，內搭白色運動內衣和熱褲，秀出32E傲人車頭燈S曲線。林襄開心寫下：「這三天的比賽都好精彩，你們說對嗎～三連勝」。並且曬出跳著新嗆司「遍地開花」應援舞畫面，影片中她熱情跟著音樂擺動，展現滿滿活力，她也不忘詢問粉絲們「學起來了嗎？」

林襄先前暴瘦，現在曬出美照看起來長肉不少。（圖／翻攝自林襄 IG）

女神最新動態一曝光，不少粉絲發現林襄身材，不再像前陣子一樣過於消瘦，真的遵守和粉絲的承諾，回到「有肉」的健康狀態。一票網友也都激動表示：「襄的臉變有肉了！真的有吃回來了！快回到以前的完美狀態囉」、「現在變有肉，真的好多了，不枉你努力吃」、「超級好看」、「流鼻血」、「漂亮的林襄辣妹！」

事實上，在今年3月份左右，林襄身材就引發討論，粉絲在球場上拍到林襄瘦到腰變超細，甚至肋骨明顯凸出，看起來就像紙片人一般。當時她的體重僅有38-39公斤左右，林襄自己也轉發照片自嘲：「我看起來好乾」。好在後來她聽到粉絲們關切聲音，不再過度瘦身，才漸漸讓自已的身型回到正常、健康的樣子。