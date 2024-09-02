台北巿議員簡舒培質疑民眾黨主席柯文哲在果菜市場改建案中圖利威京，導致現任市長需追加50億元預算，並呼籲檢方應進行調查。威京旗下中工表示，簡舒培不實言論及指控，嚴重傷及中工商譽及股東權益，將提起告訴。除嚴正聲明絕不願成為政治鬥爭之祭品外，並堅決捍衛本公司及股東權益。

中工指出，「萬大第一果菜及漁類批發市場改建案」歷經台北市政府108年7月8日、9月20日及11月18日三次公開招標均流標，以上公開招標訊息均可參閱政府電子採購網。」

中工表示，第一果菜市場案於108年7月8日第一次公開招標時，預算為133億元，建造範圍為地下一層地上八層之建築物，但因當時物價齊漲，沒有任何廠商願意投標，經兩次流標之後，市政府於民國108年11月18日第三次公開招標公告載明預算125億元，建造範圍為地下一層地上5層之建築工程，並載明地上6層以上樓層建築工程屬後續擴充之預算金額24億元。中工經審慎評估後方決定在工料等物價齊漲的環境下，仍投入重要的地方建設，期望回饋地方，因此才參與第三次投標。但第三次投標僅有中工參標但仍流標。直到109年1月6日進行第四次公開招標，仍僅有中工1家投標，最後以新台幣125億餘元決標。

有關於追加50億元，中工表示，依據資料顯示是包含民國108年11月18日第三次公開招標公告載明地上6層以上樓層建築工程屬後續擴充工程之預算金額24億元，此外契約並有約定物價調整條款，係依照行政院主計總處發布之營造工程物價指數規定：(1)個別項目：鋼筋、鋼板、型鋼漲跌幅超過10％(2)中分類項目：水泥及其製品類漲跌幅超過5％ (3)營造工程物價總指數：漲跌超過2.5％。經初步概算，迄今物調款近14億元。另外，還包括後擴營運設備、需求調整等費用，以及由台北市政府所委託之第三方專業監造單位之專管費、設計費、監造費及工程管理費、屬台北市政府之工程準備金及工程藝術設置費等。簡舒培所述全然不實。

中工表示，中工目前在手案件全部依進度執行中，在董事會與專業經理人的領導下，遵循公司治理，財務健全。所有同仁堅守崗位，各司其職，營運與財務皆正常運作，不受任何影響。

★未經判決確定，應推定為無罪。