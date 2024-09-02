台灣傳產企業積極轉型，全面進軍電動車市場，創新突破引領全球，他們是如何在新能源浪潮中再創高峰？

全球電動車市場快速成⾧，帶動電動車相關零組件和材料的龐大需求。根據國際能源總署（IEA）發布 的《2024年全球電動車展望》報告指出，2023年全球電動車銷量達到創紀錄的近1400萬輛，年增⾧率 達到35%，佔全球汽車銷售的18%。

台灣在特殊材料、電池技術等領域擁有⾧期的技術累積，隨著電動車產業蓬勃發展，加上政府推動新能源政策及全球碳中和趨勢，除了科技業以及原本的汽車產業外，台灣其他傳統產業也看到了嶄新的機會，願意在技術轉型與創新方面投入更多資源，以期望在電動車市場中搶佔一席之地，像是台灣鋼鐵業龍頭中鋼公司研發生產電動車馬達用鋼；台塑企業投入發展電池芯技術，近幾年皆有相當亮眼的成績，為電動車產業注入活水。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶您㇐起認識除了科技業與原本的汽車產業之外，還有哪些抓住趨勢、跨足電動車產業鏈的台灣傳產企業！

從傳統到創新 中鋼攜手客戶在全球電動車市場中脫穎而出

在台灣提到鋼鐵產業，多數人第一個想到的就是中鋼公司——這家成立53年的傳統產業代表，長期以來提供穩定且高品質的鋼材，支撐著無數基礎建設與產業發展；隨著全球減碳趨勢和電動車市場的崛起，中鋼積極跨足電動車市場，並迅速在全球市場中佔據一席之地，在電動車馬達用鋼市場的市佔率將近20%，在全球鋼廠中居於領先群地位。

中鋼憑藉多年的技術積累，過去已成功研發出適合電動車馬達使用的高能效電磁鋼片，近期更成功開發出低鐵損、高磁通、高強度的超能效自黏塗膜電磁鋼產品，引起市場高度關注，並帶起高聲量，不僅可以量產，且其厚度僅0.2mm至0.35mm，有助於提升馬達能源效率，達到高轉速、低耗能、降噪的效果；目前，這款產品已通過電動車大廠的驗證並開始供應，此外，還進一步拓展至無人機、燃料電池高轉速冷卻風扇等高端馬達市場。

由於國內鐵芯廠多採用批次處理的半自動製程，普遍缺乏自黏鐵芯連續生產的技術和經驗，擁有領先技術的中鋼，為了加速建立並提升國內自黏鐵芯業者的製造能力，特別在廠內建置了一條「自黏鐵芯自動生產示範線」，供下游客戶觀摩與交流學習，幫助下游客戶穩定量產。

此外，中鋼與東元電機成立「聯合實驗室」，協助東元完成100%自製研發整合之馬達動力系統，東元也成為國內首家DMIT（設計製造在台灣）馬達供應商。近期，東元成功獲得印度主要電動車製造商訂單，中鋼不僅將提供自黏電磁鋼產品，助攻東元於明（2025）年第1季量產交貨，也將協助集團子公司中鋼印度開發馬達用高效能自黏電磁鋼，未來可提供東元在地化材料選擇，再再體現「下游好、客戶好，中鋼才會更好」的理念。

台塑新智能領航 全力佈局電池芯國產化

當我們想到台塑企業，或許腦海第一個浮現的是石化產品，但現在他們已經跳脫了框架、力求轉型，並橫跨入新能源市場。2022年，由台塑集團旗下的台塑、南亞、台塑石化、台化、以及台塑生醫共同出資創立的「台塑新智能」，透過整合整個產業鏈的力量，全力投入綠色再生能源產業鏈，其中鋰電池技術的發展受到相當大的關注。

鋰電池技術是電動車的核心之一，對於電動車的續航力、安全性以及充電效率都有直接影響，其中電池電芯更是儲電關鍵。台塑在這方面投入大量心力，不僅要電池芯國產化，更在彰濱興建全國最大的電芯廠，目前預計將在2024年第三季開始量產，台塑新智能董事長王瑞瑜表示「台灣唯有掌握電池新技術與來源，才能站穩腳步」，並期待2025年彰濱第一期廠房要能全產全銷。

政府認可、車主信賴！華城電能提升充電體驗超有感

隨著電動車市場的快速增長，充電已成為許多人生活中的一部分，電力設備大廠華城電機看準這一趨勢，於2015年成立充電品牌華城電能（EVALUE），成為國內首家進入電動車充電設備供應鏈的重電公司。

華城電能投入大量資源來研發和建設智慧充電站，並開發雲端系統和手機APP，讓車主能方便地查詢全台充電站的位置地圖、導航至最近的充電站、查詢充電紀錄，甚至可以提前預約充電樁、即時查看充電站設備的使用情況。2023年，華城電能推出了多項升級服務，如隨插即充、感應充電和智慧地鎖，大大提升了車主的充電體驗。目前，華城電能與超過8成的電動車品牌合作，並吸引了9成以上的電動車車主成為EVALUE APP會員，顯示出其在市場中的強大影響力。

近日與新北市政府共同合作「新北市電動汽車充電智能平台」，進一步支持智慧城市的發展，擴展公共區域的智慧充電站設置。華城電能的努力不僅受到了消費者的青睞，也獲得政府和業界的廣泛認可。

氫能與電動樁雙管齊下 中興電工的綠能革命

華城藉由EVALUE進入電動車充電設備供應鏈，國內四大重電業者之一的中興電工則透過iCharging加入這片戰場。中興電旗下的嘟嘟房停車事業於2021年創立iCharging品牌，迅速成為台灣電動車充電領域的領先者之一，不僅吸引頂尖車廠合作，還成功在高速公路服務區、城市與科學園區等區域建立廣泛的充電站。從智慧地鎖、車牌辨識系統，到台北市的電動車位管理，以及在高速公路服務區首次使用Line啟動充電服務，中興電工iCharging持續創新，借助政府推出的各類標案，逐步奠定了台灣智慧充電生活圈的基礎。

此外，中興電積極投入氫能技術發展，為節能減碳做出貢獻。董事長江馥年表示，公司將布局氫能車用載具、現地產氫技術、氫能發電三大領域，展現對綠色能源的堅定承諾，並為台灣在全球新能源競賽中爭取一席之地。

大同瞄準電動車市場 全面布局馬達與儲能

國內家電大廠大同也嗅到電動車市場的商機，這家擁有百年歷史的電子工業大廠，逐步將目光聚焦於電動車相關技術的發展，尤其是在馬達、儲電與充電系統上展現了深厚的實力及市場潛力。馬達是電動車的核心驅動力，作為台灣馬達領域的老字號，大同早在2018年便攜手工研院，投入電動車馬達驅動系統的研發，並成功開發台灣首款國產電動巴士，不僅通過車輛研究測試中心的嚴格檢驗，更以其96%以上的馬達效率和97%以上的驅動器效率，達到了國際一流水準。

隨著電動車數量迅速增長，充電設施的完善成為普及的關鍵，大同智能在這領域表現亮眼。作為特斯拉在台灣的最大充電樁建置商，大同智能在2024年更進一步，成為特斯拉Powerwall儲能牆的認證安裝商，這一步不僅鞏固了其在電動車領域的關鍵角色，也預示著它將成為大同公司未來成長的重要動能之一。

總結來看，台灣的傳統產業正在面臨一場前所未有的轉型浪潮，從鋼鐵到電池，再到智慧充電，每一個領域都在為全球電動車市場的崛起注入新的動能，在這場新舊交替的變革中，傳統產業的轉型不僅關乎生存，更是在全球市場中再創高峰的關鍵。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月13日至2024年08月11日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『傳產跨足電動車的台灣企業』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。