寶島男雙金牌組合李洋、王齊麟在巴黎奧運完成羽球男雙2連霸的紀錄，兩人堅持到底的拚戰精神獲得台灣蔡司認同，邀請兩人響應「蔡司新視代運動員支持計畫」，將投注百萬至王齊麟母校民權國小、「麟洋」共同母校中山國中，以及李洋將任教的國立體大，從獎助學金、球具贊助和出賽補助三大面向扎根體育啟蒙教育。

李洋分享到，在成為奧運金牌之前，自己也曾遇過需要籌經費出國比賽的經歷，透露出國比賽不是資格到了就可以去，還需要籌措機票錢、食宿費，而自己未來執教的國立體大現在有許多優秀的運動員，由於球團經費上的考量及家庭經濟上的問題，無法在最需要出國比賽累積經驗的年紀與世界接軌，有企業投入資源幫助，可以讓新生代選手有更多機會增加經驗，對於未來挑戰國際賽事會有很多幫助，很感謝台灣蔡司一起投入公益。

除了透過自己的影響力，期待更多企業投入支持體育，培育更多未來之星，李洋透露，自己已經回饋金門縣上百萬，未來有機會也擴大到幫助流浪動物或是精神疾病、憂鬱症等領域，藉由運動員的影響力做更多公益活動。

也因為受到蔡司邀請，李洋把握休息的時間進行近視雷射手術，他分享道，之前比賽會戴隱形眼睛，但在後仰殺球的動作身體擺動幅度會比較大，常常一瞬間隱形眼鏡移位，因此有很長一段時間不戴隱形眼鏡上場，直到2020新冠肺炎疫情有很多時間在台灣訓練，才改用角膜塑形片，但當晚上睡姿側躺或是比較疲憊的時候就會容易產生殘影或是不適感。

李洋提到，以前僅知道蔡司鏡片跟鏡頭均非常有名，後來聽到親友推薦，才發現蔡司也有近視雷射，這次趁休息空檔嘗試近視雷射，體驗感受度佳，他笑說：「雷射當下一眼只需要雷射大概10秒鐘的時間，旁邊護理師倒數時間心裡還想說數很快，現在是術後第三天，外出只需要戴上墨鏡保護，非常方便，對運動員和行程滿檔的上班族都很友善。」

王齊麟補充，自己近視600、700度、長期配戴隱形眼鏡，過去有次比賽中被球打到，眼部隱約的不適感讓他暫停比賽更換隱形眼鏡，兩人2日是奧運後第一次一起練球，看到李洋做了微創近視雷射好方便，之後有時間也會去做術前評估，期待有更精準的眼光與新搭檔邱相榤也能持續再創佳績。