許多女生一談到擇偶標準，就列出一大串條件，讓不少人卻步，不過《摘星工廠》點名3星座女生，擇偶標準乍看很嚇人，可是一旦動心，那些條件就成了浮雲，完全被拋到九霄雲外。

▍水瓶座

俗話說女人心海底針，正常女人的心思就已經很難猜，更別說是特立獨行的水瓶女了，她們的擇偶標準經常一日三變，有時候就連自己也搞不清楚，原因在於她們本就不按牌理出牌，一切隨心所欲，所以一旦動心，過去設下的條件也毫無意義。

▍處女座

處女座個性嚴謹，對於擇偶條件更是不含糊，會清楚列下自己的理想型，在外人看來似乎很難攻克，但其實處女女一旦動心，就會無條件放大對方的優點，甚至緊咬不放，徹底將過往設下的條件拋到九霄雲外，有時甚至容易因小失大。

▍獅子座

獅子座與生俱來的王者氣息，讓他們頗為自負，尤其獅子女的擇偶標準高又多，一心只想找個條件好、讓人眼紅羨慕的對象，滿足自己的虛榮心。但其實獅子女也是性情中人，一旦動心，感性會立刻戰勝理性，原先的擇偶標準全部成了過眼雲煙。

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