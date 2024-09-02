糖尿病是現今相當常見的疾病，據統計，糖尿病在台灣的盛行率約11.1%，並且患病人數還在持續增加中。發生的主要原因是體內的胰島素分泌不足或異常，造成身體中的醣類無法被妥善利用。透過空腹抽血檢定，若血糖超過126 mg/dl以上，或糖化血色素數值超過6.5%，且重複檢驗2次以上數據依然高出正常範圍，即被定義為糖尿病。

不良的飲食、生活習慣、過度肥胖、缺乏運動等，都是可能導致糖尿病發生的後天因素，而且基因遺傳也是造成糖尿病的重要原因，若家族中有相關病史，更應該要注意。

糖尿病常見的症狀為食量變大、容易口渴、解尿次數變多、體重無故減輕等，若未得到妥善的控制，則可能衍生出中風、心血管疾病、截肢、視網膜病變等併發症，嚴重恐致死，因此積極治療與預防更顯重要。目前針對糖尿病的治療，主要分為口服降血糖劑以及注射胰島素2種方式，民眾可尋求專業醫療協助，選擇適合自身狀況的治療。

預防糖尿病的發生，切記要保持規律的運動習慣、控制體重，並且保持少鹽、少油、少糖的飲食模式，以及減少含糖飲料及醣類食物的攝取，多補充膳食纖維，定期追蹤檢測血糖，及早預防才能擁抱健康。