電影《角頭－大橋頭》集結《角頭》系列最大的卡司陣容，上映第3個周末，全台票房突破1.75億，蟬聯3周全台周末票房冠軍，上周五主演高捷、王陽明、張懷秋、施名帥、喜翔等人前往基隆廟口夜市謝票，人潮把整個夜市塞到癱瘓，整條路塞滿上千民眾迎接，一度寸步難行，1條夜市走了將近1小時才走完。

其中喜翔在《角頭－大橋頭》飾演全新登場的角頭東門幫老大「喜爺」，笑容令人不寒而慄，表演令一票觀眾懾服，更有網友聯想成漫威電影《蜘蛛人》經典反派角「色綠惡魔」，喜翔本人也預告說：「電影一定要看到最後，那是最經典的畫面。」

電影超高人氣也反應在各個社群平台的討論度上，主演王識賢在片中的「仁哥辦公室匾額」成為熱門話題，匾額上4個大字「人情義理」，被網友解讀成「理想情人」，足見王識賢的超級魅力。

《角頭－大橋頭》電影場景掀朝聖，「角頭洗衣店」成打卡景點。（曼尼娛樂提供）

電影場景亦被影迷搜出，吸引觀眾瘋朝聖打卡，詢問度最高的是片中「土狗幫」施名帥、張再興、鄭人碩最愛去的自助洗衣店，全因張再興飾演的宗保，先是偷拿別人的衣服穿，又放送爆笑電影金句：「等一下啦！我衣服還沒乾。」不只讓洗衣店店家在Google Map獲影迷洗版狂送5星好評，也在網路社群threads掀起一波「角頭洗衣店」朝聖打卡潮。