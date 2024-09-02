住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，8月在各行庫水位限縮，加上前景不確定，民俗月影響到本月買氣相對大。

徐佳馨指出，六都8月買賣移轉棟數與上月相比，僅台南呈現漲幅，顯示銀行滿水位問題，致使民眾貸款排隊情形嚴重，加上傳統民俗月更降低消費者看房意願，致使都會區買氣皆有不同程度下滑。惟觀察各都8月單月買賣移轉棟數，其中包含桃園、台中、台南及高雄等都會區，皆創14年來同期新高，顯示自去年「新青安」所帶起的房市多頭，仍是持續火熱，加上疫情後2020~2022年的新案交屋潮陸續於下半年體現，致使買賣移轉棟數仍創同期新高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶提醒，下半年房市走向仍視乎政經局勢，目前股市表現受國際局勢衝擊有不小幅度波動，加上政府維持打炒房態勢，央行端也動作頻頻，銀行是否順應民意而放寬借款大門仍不明朗，下半年房市表現相當詭譎多變，建議消費者購屋準備充足自備款，並尋求除商業銀行之外的其他金融機構，才能趁著房市淡季時，找到適宜自己價位的愛屋成家。