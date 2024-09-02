味全龍啦啦隊成員小珍奶（王芯羽），憑藉超強的親和力以及超級火辣的身材爆紅，讓球迷們都忍不住跑來看她，完全忘記比賽狀況。近日，小珍奶坐車時誤觸手機，意外拍下一張性感照片，造成粉絲暴動。

小珍奶2日在threads上貼出一張純屬意外的自拍照，笑說：「不小心按到！」可以看見有別於球場上的光鮮亮麗，私下頂著素顏的她，膚質五官依舊清新完美，迷濛的眼神還帶點性感的味道。

但仔細往下一看，小珍奶的飽滿身材通通現形，誘人的弧形曲線，還有因動作受到擠壓的形狀，足以證明她是真材實料。照片曝光後，讓粉絲大飽眼福，「隨便照都好看」、「不小心看到」、「這樣都被你按到」、「請問你左手是多用力。」

小珍奶的身材原形畢露。（圖／小珍奶IG）

事實上，小珍奶在尚未加入小龍女之前，是一位非常忠實的棒球迷，經常現身球場觀賽，再加上熱愛舞蹈的興趣，讓她決定放棄原有的高薪職業，轉戰她夢寐以求的啦啦隊生活。如今她不僅發行過單曲，還出過性感寫真書，更廣受各大節目邀約，人氣不斷提升中。