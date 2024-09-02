日本自民黨籍官房長官林芳正（相當於日本內閣秘書長和發言人）將於3日下午在國會內召開記者會，宣布參選自民黨總裁。據共同社報導，林芳正的事務所2日發布了該消息。林芳正原本打算最早8月27日宣布，但為優先開展政府應對今年第10號颱風「珊珊」的工作而推遲。

林芳正（63歲）2012年就曾跟安倍晉三競逐過自民黨總裁，但當時第一輪選舉5人參選，林的得票敬陪末座。此次為林芳正第二次參選總裁。他力爭以岸田派議員為主擴大支持。岸田派鑑於自民黨派系收回扣事件已決定解散，但45名成員的聯繫仍在。

林芳正有望確保參選所需的20名推薦人，但同樣來自岸田派的外務大臣上川陽子（71歲）也在摸索參選，派內的支持人選並不一致。岸田派內有意見認為，林芳正是延續岸田路線的最佳人選。但林芳正也面臨能否獲得岸田派以外的支持這一課題。

林芳正因曾任「日中友好議員聯盟」會長，被視為親中派。2022年7月，日本前首相安倍晉三遇刺身亡，當時副總統賴清德赴日弔唁，時任外務大臣林芳正在回應媒體時說「你所說的人物」，避稱賴副總統頭銜，因此遭批失禮。今年520，身為官房長官（政府發言人）的林芳正則在記者會上祝賀賴總統就任，並稱期待深化日台友情。

自民黨將在9月27日舉行新總裁選舉投票，競選公告定於9月12日發布。現任日本首相、自民黨總裁岸田文雄已宣布放棄參選，這意味著此次選舉結束後他將不再擔任首相，自民黨新總裁將接任首相。